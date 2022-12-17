«Братья-близнецы»: как подбирают ракетчиков для дежурства на комплексах «Авангард»

Все военнослужащие проходят строгие тесты на эмоциональную стабильность и психологическую совместимость с товарищами.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Перед дежурством на ракетных комплексах «Авангард» все военнослужащие проходят строгие тесты на эмоциональную стабильность и психологическую совместимость с товарищами. Это необходимо, чтобы подобраться офицеров с наиболее похожими типами личности.

«Оценивается общий профиль личности. Собираются наиболее похожие типы, чтобы они были вместе. Можно сказать, что они братья-близнецы, или лучшие друзья», - говорит начальник психологической службы Ясненского соединения РВСН.

Ранее «Звезда» рассказывала, что очередной ракетный полк с «Авангардом» заступил на боевое дежурство в Оренбургской области. Он дополнит системы вооружения РВСН и расширит боевые возможности группировки ракетных войск.

А накануне стало известно, что в Бологовском ракетном соединении РВСН состоялась церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка, перевооруженного на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».