Замминистра обороны Фомин заявил, что МО РФ взаимодействует более чем со ста странами в этом году

© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В этом году Минобороны России взаимодействует с более чем сотней государств, а Московская конференция по международной безопасности говорит о том, что наша страна не в изоляции. Об этом заявил замглавы российского оборонного ведомства Александр Фомин по итогам Совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу «СМОА плюс» в Сиемреапе (Камбоджа).

«В текущем году число стран мира, которые взаимодействуют с Минобороны России, превысило 100. Ярким примером отсутствия изоляции является проведенная в августе этого года Московская конференция по международной безопасности, которая собрала более 700 делегатов из 70 стран мира и шести международных организаций», - сказал он.

Замминистра отметил, что на заседании «СМОА плюс» делегация РФ наравне со всеми обсуждала насущные проблемы в сфере безопасности. Фомин добавил, что предложенные российской стороной инициативы нашли отражение в итоговом документе. Также он заявил, что Соединенные Штаты ведут целенаправленную работу по дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, на сегодняшней встрече в Камбодже главы оборонных ведомств стран ACEAH обсудили вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Фомин рассказал о позиции нашей страны по ключевым вопросам. Помимо постоянных участников организации, были представлены государства - партнеры по диалогу, среди них США, Австралия и Япония.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов