Гроссмейстер Карпов стал почетным президентом Федерации шахмат России

Решение о назначении приняли на съезде ФШР.

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Гроссмейстера Анатолия Карпова назначили почетным президентом Федерации шахмат России. Такое решение приняли делегаты съезда организации, который проходит в субботу в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника.

«Съезд поддержал предложение главы ФШР избрать многократного чемпиона мира, депутата Государственной думы Анатолия Карпова на должность почетного президента Федерации шахмат России», - говорится в сообщении пресс-службы Федерации.

Напомним, в конце октября депутат Госдумы Анатолий Карпов попал в больницу. Изначально утверждалось, что на 71-летнего гроссмейстера было совершено нападение, но позже стало известно, что мужчина получил травму бытового характера.

Уже в середине ноября стало известно о выписке Анатолия Карпова из медицинского учреждения.