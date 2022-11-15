СМИ «поймали» шахматиста Карпова после выписки у подъезда его дома
Его помощник несколькими днями ранее в беседе со «Звездой» заявил, что мужчина идет на поправку и уже рвется на работу.
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
Чемпиона мира по шахматам, депутата Государственной думы Анатолия Карпова выписали из больницы, в настоящий момент он уже вернулся домой.
Видео с 71-летним парламентарием возле подъезда его дома снял корреспондент «Известий».
Напомним, что гроссмейстера госпитализировали 29 октября. Изначально СМИ писали, что на него напали у входа в Госдуму, однако впоследствии эти сообщения были опровергнуты. Впоследствии выяснилось, что Карпов оказался в медучреждении после травмы бытового характера.
Его помощник Альберт Степанян несколькими днями ранее в беседе со «Звездой» заявил, что российский шахматист идет на поправку и уже рвется на работу.