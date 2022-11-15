СМИ «поймали» шахматиста Карпова после выписки у подъезда его дома

Его помощник несколькими днями ранее в беседе со «Звездой» заявил, что мужчина идет на поправку и уже рвется на работу.

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Чемпиона мира по шахматам, депутата Государственной думы Анатолия Карпова выписали из больницы, в настоящий момент он уже вернулся домой.

Видео с 71-летним парламентарием возле подъезда его дома снял корреспондент «Известий».

Напомним, что гроссмейстера госпитализировали 29 октября. Изначально СМИ писали, что на него напали у входа в Госдуму, однако впоследствии эти сообщения были опровергнуты. Впоследствии выяснилось, что Карпов оказался в медучреждении после травмы бытового характера.

Его помощник Альберт Степанян несколькими днями ранее в беседе со «Звездой» заявил, что российский шахматист идет на поправку и уже рвется на работу.