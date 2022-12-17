Контингент KFOR усилил патрулирование на севере Косово

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Контингент НАТО KFOR усилил патрулирование и свое присутствие на севере Косово. В субботу об этом сообщила миссия в своем Twitter. Командование международных сил также призвало все стороны обеспечить «свободу передвижения в Косово».

«Ожидаем, что все стороны будут тесно сотрудничать с KFOR и воздержатся от провокационных демонстраций силы, чтобы обеспечить безопасность всех общин», - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Сербия передала НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН.

Документ передан на КПП между Сербией и Косово в деревне Мердаре. Он содержит запрос на ввод до 1000 сербских силовиков.