МО РФ: из-за непрофессиональных действий расчетов ПВО Украины пострадали гражданские объекты страны
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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МО РФ: из-за непрофессиональных действий расчетов ПВО Украины пострадали гражданские объекты страны
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Экспертное мнение и аналитика
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МО РФ: из-за непрофессиональных действий расчетов ПВО Украины пострадали гражданские объекты страны
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