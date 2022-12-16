МО РФ: в Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВФУ

Кроме того, в районе села Рай-Александровка уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, добавили в Минобороны.

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Вооруженные силы РФ уничтожили в Харькове склад ракетно-артиллерийского вооружения, говорится в новой сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

Кроме того, в районе села Рай-Александровка уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. Также в сводке говорится о действиях российских сил ПВО. Так, за сутки сбиты четыре украинских беспилотника и перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS.

Вооруженные силы РФ продолжают наступление, выбивая противника с занимаемых позиций на Донецком направлении, противник несет потери в живой силе и военной технике.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов