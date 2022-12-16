МО РФ: в Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВФУ
Кроме того, в районе села Рай-Александровка уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, добавили в Минобороны.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Вооруженные силы РФ уничтожили в Харькове склад ракетно-артиллерийского вооружения, говорится в новой сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.
Кроме того, в районе села Рай-Александровка уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. Также в сводке говорится о действиях российских сил ПВО. Так, за сутки сбиты четыре украинских беспилотника и перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS.
Вооруженные силы РФ продолжают наступление, выбивая противника с занимаемых позиций на Донецком направлении, противник несет потери в живой силе и военной технике.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов