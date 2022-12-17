МО РФ: высокоточными ударами по системам военного управления Украины сорвана переброска иностранного оружия

Также блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В минувшую пятницу российские войска нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

В результате удара была сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства. Также блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - отметили в Минобороны.

Напомним, накануне на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Изначально сирены сработали в Николаевской и Одесской областях, затем сигнал распространился по всей восточной части страны.