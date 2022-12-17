Военком Московской области: срок службы по призыву остается 12 месяцев
Сейчас каких-либо изменений законодательства не предлагается.
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Срок службы по призыву в России составляет 12 месяцев. Сейчас каких-либо изменений законодательства не предлагается. Об этом в субботу заявил военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов.
Он отметил, что правовое регулирование в области воинской обязанности осуществляется Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Статьей 38 установлено, что срок службы по призыву составляет 12 месяцев.
Напомним, осенний призыв в армию стартовал 1 ноября. Он продлится по 31 декабря.
На военную службу призовут 120 тысяч человек.