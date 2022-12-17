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«Мост в будущее»: что обсуждают на II «Декабрьских научных чтениях» на базе госпиталя Вишневского

Анна Назайкина
13:36 17.12.2022
На конференции, в частности, выступают с докладами директора и руководители ведущих медицинских учреждений Министерства здравоохранения. Участие принимают и молодые специалисты.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Современные методы военно-полевой хирургии обсуждают на вторых «Декабрьских научных чтениях». Конференция открылась в госпитале Вишневского. Эта встреча - масштабный обмен опытом между поколениями.

«Мы постараемся за сегодняшнюю конференцию провести параллель между травмой военного времени и травмой мирного времени», - сказал начальник Федерального государственного бюджетного учреждения «3 Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского» Минобороны РФ Александр Есипов.

Он отметил, что на конференцию приглашены и выступят с докладами директора и руководители ведущих медицинских учреждений Министерства здравоохранения.

Есипов добавил, что также в конференции примут участие представители медицинской академии наук, молодые специалисты.

«Эта конференция для нас это некий мост в будущее и связь между поколениями», - добавил он.

Приоритетными направлениями центра высоких медицинских технологий являются также реанимация, нейро- и челюстно-лицевая хирургия, травматология и другие. Большое внимание специалисты уделяют реабилитации пациентов.

Новые методы позволяют раненым быстрее восстановиться и вернуться в строй. Основателем династии Вишневских является выдающийся военный хирург Александр Васильевич Вишневский. Разработанный им метод обезболивания спас тысячи раненых в годы Великой Отечественной войны.

Вторые «Декабрьские научные чтения» стартовали накануне, 16 декабря, в госпитале Вишневского. Александр Есипов подчеркнул, что великий академик, имя которого носит медучреждение, участвовал в формировании госпиталя, его кадрового и научного потенциала. Энергетика его таланта передалась госпиталю Вишневского, подчеркнул начальник учреждения.

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Вторые «Декабрьские научные чтения» стартовали в ЦВКГ им. Вишневского
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