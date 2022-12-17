Вторые «Декабрьские научные чтения» стартовали в ЦВКГ им. Вишневского

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Вторые «Декабрьские научные чтения» стартовали в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий - Центральном военно-клинический госпитале им А.А. Вишневского». Основной темой научной конференции стала военно-полевая хирургия.

«Тема сегодняшней конференции посвящена боевой травме, но мы постарались провести параллели между травмами военного и мирного времени. Приглашены и выступят с докладами директора и руководители ведущих медицинских учреждений Министерства здравоохранения, представители РАН, молодые специалисты. Эта конференция для нас - некий мост в будущее и связь между поколениями», - заявил начальник Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий имени А.А. Вишневского Александр Есипов.

В ходе конференции врачи-специалисты поделились друг с другом богатым опытом лечения ожогов и различных травм, обсудили важные аспекты реабилитации пациентов. Александр Александрович Вишневский, имя которого носит НМИЦ ВМТ, стал первым хирургом в мире, который провел операцию на сердце под местной анестезией. С его именем связаны многие успешные операции на сердце.

«Александр Александрович Вишневский участвовал в формировании нашего госпиталя, его кадрового и научного потенциала. Личность эта была творческая и многогранная. Энергетика его таланта передалась нашему учреждению», - заверил Есипов.

Помимо светил медицинской науки, зал собрал множество молодых специалистов: ординаторов, аспирантов и студентов. Это те, кто будет создавать медицину будущего, выразил уверенность Александр Есипов.