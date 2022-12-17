Скрытные позиции: почему расчеты «Градов» на передовой всегда готовы к любым маневрам врага

Основная работа артиллерии сейчас сосредоточена на Авдеевке и Красногоровке — самым укрепленным опорным пунктам украинских боевиков на Донецком направлении.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Боевые машины РСЗО «Град» прячут в лесопосадке, чтобы успеть открыть огонь в любой момент — например, если пехота запросит поддержку. Расчеты всегда стараются находиться как можно ближе к огневой позиции.

Основная работа артиллерии сейчас сосредоточена на Авдеевке и Красногоровке — самым укрепленным опорным пунктам украинских боевиков на Донецком направлении. Пехота старается обойти Авдеевку с севера, штурмуя населенный пункт Веселое. Южнее бои идут за Марьинку. На днях в Донецкой Народной Республике заявляли о том, что российские войска взяли 80 процентов города.

«Это направление, на самом деле, самое долгое, потому что за восемь лет противник очень хорошо укрепился, окопался. Выбить его несложно, но это все занимает длительное время», — рассказал военнослужащий ВС РФ Алексей.

Российские войска продвигаются по всем ключевым направлениям. Для достижения поставленных целей активно применяются различные виды вооружений, которым уничтожаются объекты критической инфраструктуры националистов, а также склады с западным оружием и боеприпасами.