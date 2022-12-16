МО РФ: ВС РФ выбивают противника с занимаемых позиций на Донецком направлении

Потери противника за сутки составили более 40 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы РФ продолжают наступление, выбивая противника с занимаемых позиций на Донецком направлении, говорится в ежедневной сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

«В районах населенных пунктов Артемовск и Шумы Донецкой народной республики, а также Белогоровка Луганской народной республики отражены три контратаки противника», - говорится в сообщении.

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) понесли потери в живой силе и военной технике на Донецком направлении. Безвозвратные и санитарные потери противника превысили 40 человек. Также за сутки уничтожены три украинские боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении российские военные пресекли попытку атаки украинских боевиков в направлении населенного пункта Сладкое.

В районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВФУ. Украинские войска потеряли до 50 своих бойцов.

На Купянском направлении уничтожено до 20 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и три пикапа. Также в сводке Минобороны говорится о наступлении на отдельных направлениях на Краснолиманском направлении. Суточные потери неприятеля в личном составе превысили 50 человек.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении склада вооружения в Харькове.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов