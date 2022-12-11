При обстреле базы отдыха в Мелитополе пострадали 10 человек

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В результате обстрела украинских боевиков база отдыха в городе Мелитополе Запорожской области была полностью разрушена, пострадали многие люди. Сейчас, по заявлению врио губернатора региона Евгения Балицкого, известно о десяти пострадавших и двух погибших среди мирного населения.

«Полностью разрушена база отдыха, где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы. По предварительным данным, двое погибших, десять пострадавших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», - пишет он в своем Telegram-канале.

Напомним, Украина выпустила несколько ракет из РСЗО HIMARS по базе отдыха в Мелитополе. Ранее сообщалось о жертвах среди мирного населения, а также о возникшем на месте удара пожаре. Сейчас на базе отдыха работают сотрудники экстренных служб, они пытаются локализовать пламя.