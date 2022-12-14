В стране и мире Кличко сообщил о взрывах в центре Киева Анна Касаткина В столице Украины также звучит воздушная тревога. © Фото: Pavel Nemecek, CTK, GlobalLookPress Читайте нас на: В центре Киева слышны взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко. «Взрывы в Шевченковском районе столицы», — написал он. Кличко отметил, что на место выехали экстренные службы. Шевченковский район находится в центре Киева, в его границах расположен Майдан независимости. Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог Украины, в Киеве и области также звучит воздушная тревога. На карте также есть отметка о взрывах в столице. Экспертное мнение и аналитика