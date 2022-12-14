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Кличко сообщил о взрывах в центре Киева

Анна Касаткина
09:10 14.12.2022
В столице Украины также звучит воздушная тревога.
Кличко сообщил о взрывах в центре Киева
© Фото: Pavel Nemecek, CTK, GlobalLookPress
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В центре Киева слышны взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Взрывы в Шевченковском районе столицы», — написал он.

Кличко отметил, что на место выехали экстренные службы.

Шевченковский район находится в центре Киева, в его границах расположен Майдан независимости.

Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог Украины, в Киеве и области также звучит воздушная тревога. На карте также есть отметка о взрывах в столице.

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