Кличко сообщил о взрывах в центре Киева
В столице Украины также звучит воздушная тревога.
© Фото: Pavel Nemecek, CTK, GlobalLookPress
В центре Киева слышны взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Взрывы в Шевченковском районе столицы», — написал он.
Кличко отметил, что на место выехали экстренные службы.
Шевченковский район находится в центре Киева, в его границах расположен Майдан независимости.
Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог Украины, в Киеве и области также звучит воздушная тревога. На карте также есть отметка о взрывах в столице.