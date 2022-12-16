Мурашко рассказал, на сколько дольше стали жить россияне

С конца 2021 года продолжительность жизни выросла более чем на 2,3 года, заявил министр.

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Ожидаемая продолжительность жизни в России с конца 2021 года выросла более чем на 2,3 года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«По состоянию на конец ноября значение показателя ожидаемой продолжительности жизни выше значения на конец 2021 года более чем на 2,3 года», — цитирует его ТАСС.

Как уточнил помощник министра Алексей Кузнецов, в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни составила 70.6 года.

Ранее Мурашко рассказал, что удовлетворенность россиян оказанием медицинской помощи выросла, однако этот показатель «далек от совершенства».