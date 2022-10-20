В США разбился истребитель пятого поколения F-35

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Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение на авиабазе Хилл в американском штате Юта. Об этом сообщили в 388-м авиационном крыле ВВС США.

«F-35 из 388-го разбился на северном конце взлетно-посадочной полосы», - говорится в заявлении.

Отмечается, что пилот катапультировался. О причинах крушения истребителя на данный момент не сообщается.

Напомним, вечером 17 октября во двор жилого дома в Ейске упал самолет Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Во время набора высоты у воздушного судна загорелся один из двигателей.

В результате падения самолета пожар вспыхнул в рядом стоящей девятиэтажке. Погибли 15 человек.