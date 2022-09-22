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Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом

Ян Брацкий
23:11 22.09.2022
Среди прочего, стороны обсудили взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

«Обсуждена тематика взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества в свете принятого на недавнем саммите в Самарканде решения о предоставлении Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу. Мухаммед Бен Сальман отметил возрастающую роль ШОС в международных делах, выразил готовность Королевства активно участвовать в его деятельности», - говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств обсудили проблематику обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке. В беседе Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд констатировали высокие темпы развития торгово-экономических связей и рост товарооборота между странами.

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