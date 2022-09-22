В стране и мире Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом Ян Брацкий Среди прочего, стороны обсудили взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны. «Обсуждена тематика взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества в свете принятого на недавнем саммите в Самарканде решения о предоставлении Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу. Мухаммед Бен Сальман отметил возрастающую роль ШОС в международных делах, выразил готовность Королевства активно участвовать в его деятельности», - говорится в сообщении. Кроме того, главы государств обсудили проблематику обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке. В беседе Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд констатировали высокие темпы развития торгово-экономических связей и рост товарооборота между странами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика