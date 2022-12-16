Снежные игры и релакс в бассейне: медведь Диксон впервые вышел в зимний вольер

Благодаря тому, что в вольере образовался довольно толстый снежный покров, риски повредить израненные места у Диксона минимальны.

© Видео: svetlanaakulova1, Telegram © Фото: svetlanaakulova1, Telegram

Белый медведь, спасенный с острова Диксон, впервые вышел в зимний вольер в Московском зоопарке. Видео с косолапым, уже полюбившимся многим пользователям Сети, опубликовала в своем Telegram-канале гендиректор учреждения Светлана Акулова.

«Сегодня, наконец, произошло долгожданное событие: Диксон вышел в свой заснеженный уличный вольер! Для медведя это первый естественный снег в зоопарке, в котором он смог вдоволь поваляться», - написала она.

На кадрах видно, как животное ходит по вольеру, погружается в бассейн, а затем, выбравшись из воды, начинает кувыркаться на снегу, перекатываться с боку на бок.

«Благодаря тому, что в вольере образовался довольно толстый снежный покров, риски повредить израненные места у Диксона минимальны. Кроме того, раны затянулись в той мере, которая уже позволяет выпустить медведя в воду», - добавила гендиректор зоопарка.

Раненый зверь был обнаружен в сентябре на острове Диксон в Карском море. Он был перевезен в Москву для лечения. У медведя было зафиксировано огнестрельное ранение в области левой лопатки, парез задних конечностей, а также частичный паралич.