Автобус на боку: кадры с места аварии с семью погибшими под Хабаровском

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Телеканал «Звезда» публикует кадры с места аварии с автобусом в Хабаровском крае. На них можно увидеть перевернувшийся автобус, работу экстренных служб и следователей.

ДТП произошло около 6.30 (23.30 мск) на 178 километре трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Перевозивший вахтовых рабочих автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате семь человек погибли, еще 23 пострадали.

По факту аварии Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Все обстоятельства произошедшего выясняются.