Шесть погибших: под Хабаровском перевернулся автобус с вахтовиками

По информации спасателей, автобус перевозил рабочих, съехал в кювет и перевернулся.

© Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, Telegram

Шесть человек погибли, еще 17 получили травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Хабаровском крае. О трагедии сообщили в ГИБДД региона.

«Информация поступила в 06:30 (в 23:30 мск четверга). На 178 км трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре произошло ДТП с автобусом. Шесть человек погибли, 17 госпитализированы в районную больницу (села) Троицкого», - сказали ТАСС в Госавтоинспекции.

В региональном главке МЧС добавили, что автобус перевозил вахтовых рабочих, съехал в кювет и перевернулся.

«На месте работают спасатели села Лидога, работники местной пожарно-спасательной части, медики и инспекторы ГИБДД. В готовности к вылету борт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России», - сообщило ведомство в своем Telegram-аккаунте.

Сейчас на месте происшествия работают представители оперативных служб и ведомств, выясняются все обстоятельства произошедшего.

А накануне вечером на юге Москвы во 2-ом Павелецком проезде водитель BMW выехал на остановку общественного транспорта, после чего врезался в припаркованный автомобиль. На месте происшествия от полученных травм скончался мужчина-пешеход. Еще двух человек госпитализировали в медицинские учреждения.