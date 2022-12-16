Украинские боевики выпустили по Лантратовке три ракеты из РСЗО HIMARS

В настоящее время уточняется информация о пострадавших и масштабе повреждений.

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Украинские националисты обстреляли Троицкий район населенного пункта Лантратовка Луганской Народной Республики, выпустив три ракеты из ракетной системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.10 по н.п. Лантратовка (Троицкий район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты)», - говорится в сообщении.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших и масштабе повреждений.

Ранее вооруженные формирования украинских националистов подвергли обстрелам Гольмовский, Горловку и Донецк, выпустив в общей сложности 32 снаряда, в том числе из реактивных систем залпового огня «Град». За шесть часов радикалы обстреляли населенные пункты 7 раз.