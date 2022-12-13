Армия «Сибиряки рвутся в бой»: бойцы ЦВО получили госнаграды за подвиги в ходе спецоперации Командованием были отмечены и награждены стрелки, водители и военнослужащие подразделения связи. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащим горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) вручили государственные награды в зоне проведения спецоперации. Командование войсками вручило государственные награды за проявленные мужество, героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине. «Обошли противника и в течение двух суток продвинулись на полтора километра. Провали его фланг. В ходе боя уничтожили танк. У меня в подразделении мобилизованные, которые прибыли из Новосибирска. Сибиряки идут в бой уверенно, несмотря на погодные условия. Выполняют все задачи, все у нас есть. Сами рвутся в бой», - рассказал командир мотострелкового взвода Роман. Награждение прошло вблизи линии боевого соприкосновения. Государственными наградами - орденами «Мужества», медалями «За отвагу», Знаками отличия ордена Святого Георгия - Георгиевскими Крестами были награждены стрелки, водители, военнослужащие подразделения связи. Также были награждены и военнослужащие, призванные в ходе частичной мобилизации. Ранее в зоне проведения специальной военной операции военнослужащим мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) были вручены государственные награды. Кадры награждения опубликовало Минобороны России. Проявившие мужество и героизм при выполнении боевых задач военнослужащие были награждены заместителем командира соединения. Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика