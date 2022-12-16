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Зампостпреда РФ при ООН высказался о странах, выступивших против резолюции по борьбе с героизацией нацизма

Максим Крюков
05:33 16.12.2022
По словам Геннадия Кузьмина, впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства - бывшие члены Оси.
Зампостпреда РФ при ООН высказался о странах, выступивших против резолюции по борьбе с героизацией нацизма
© Фото: Bruce Cotler, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Государства, которые проголосовали против российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма, - в их числе оказались Германия, Италия, Япония - проявили откровенное кощунство. Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявил заместитель постоянного представителя РФ при организации Геннадий Кузьмин.

«Итоги голосования в этом году просто шокирующие. Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства - бывшие члены Оси. Выступившие против резолюции государства, в первую очередь Германия, Япония, Италия, проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма», - приводит его слова РИА Новости.

Дипломат отметил, что позиция этих и ряда других стран, воевавших в годы Второй мировой войны против участников антигитлеровской коалиции, наглядно показала, что дискуссии по поводу исключения из текста Устава ООН формулировок о «вражеских государствах» являются преждевременными.

«Голосуя против, вы думаете, вы тем самым осудили СВО России на Украине? Нет. На самом деле вы показали свою истинную сущность и господствующие воззрения в правящих элитах. Для вас норма политика пересмотра и отрицания истории, политика терпимости к расистской и ксенофобской риторике, политика высокомерного превосходства», - подчеркнул зампостпреда.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Решение принимается ежегодно и рекомендует странам принять конкретные меры, чтобы предотвратить пересмотр истории Второй мировой войны. В документе осуждаются инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. Резолюция призывает ликвидировать все формы расовой дискриминации.

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