Власти США одобрили проект оборонного бюджета в размере $858 млрд

В Кремле ранее заявили, что оборонный бюджет США носит конфронтационный характер и направлен на дестабилизацию обстановки на европейском континенте.

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Сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета в размере $858 млрд. Теперь документ должен поступить на подпись президенту Джо Байдену, сообщил телеканал C-SPAN. Помимо прочего, законопроект предполагает финансовую помощь киевскому режиму в размере $800 млн, а также поддержку безопасности в Европе на $6 млрд.

Документ предполагает продление на пять лет запрета на сотрудничество с Россией в военной сфере, а также «делает постоянным запрет на обмен с РФ информацией, касающейся систем ПРО». Кроме того, подтвержден курс Вашингтона на препятствие участия Москвы в мероприятиях Группы двадцати и других международных организациях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятый в США оборонный бюджет носит конфронтационный характер по отношению к России и направлен на дестабилизацию обстановки на европейском континенте.