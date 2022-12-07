Песков: оборонный бюджет США направлен на длительную дестабилизацию на европейском континенте

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Принятый в США оборонный бюджет носит конфронтационный характер по отношению к России и направлен на дестабилизацию обстановки на европейском континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этот принятый документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране. Беспрецедентный конфронтационный характер, что, конечно, чревато достаточно серьезными и длительными последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте», - сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, согласованный профильными комитетами обеих палат Конгресса США проект оборонного бюджета США содержит тезис о том, что Вашингтон будет добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G20.