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Песков: оборонный бюджет США направлен на длительную дестабилизацию на европейском континенте

Елизавета Потейчук
13:36 07.12.2022
По словам официального представителя Кремля, документ носит конфронтационный характер.
Песков: оборонный бюджет США направлен на длительную дестабилизацию на европейском континенте
© Фото: Christophe Gateau, dpa, Globallookpress
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Принятый в США оборонный бюджет носит конфронтационный характер по отношению к России и направлен на дестабилизацию обстановки на европейском континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этот принятый документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране. Беспрецедентный конфронтационный характер, что, конечно, чревато достаточно серьезными и длительными последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте», - сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, согласованный профильными комитетами обеих палат Конгресса США проект оборонного бюджета США содержит тезис о том, что Вашингтон будет добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G20.

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