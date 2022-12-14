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Поддержка из дома: в МО РФ разъяснили, как отправить почту на передовую

10:50 14.12.2022
Родственники военнослужащих могут отправить письмо через ближайшее отделение «Почты России».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Фельдъегерская служба продолжает доставлять письма и посылки военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции.

Министерство обороны РФ публикует видео, где сотрудники военного комиссариата в Екатеринбурге подробно разъясняют матери российского бойца, как отправить почту. До женщины доводят всю необходимую информацию о номере воинской части, в которой он проходит службу, а также разъясняют, как правильно подписать конверт и отправить письмо.

Специалисты фельдъегерско-почтовой связи не только обеспечивают доставку почты бойцам, но и переправляют письменные весточки с передовой родным и близким военнослужащих. Выходить на связь с помощью мобильных телефонов в зоне спецоперации запрещено, но строки из дома обязательно дойдут до адресатов.

Родственники военнослужащих могут отправить письмо через ближайшее отделение «Почты России». Адрес следующий: 103400, город Москва-400, номер воинской части.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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