Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до семи

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В результате аварии с участием пассажирского автобуса в Хабаровском крае, который перевозил вахтовых рабочих, количество погибших достигло семи человек, еще 23 пострадали. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Погибло 7 человек, 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Сейчас двух пациентов уже оперируют», - написал он своем Telegram-канале.

На месте происшествия в настоящее время работают спасатели и пожарные, муниципальные службы, сотрудники полиции и врачи. Также глава региона заявил, что из резервного фонда Хабаровского края семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, а пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли, еще 17 получили травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Хабаровском крае. В региональном главке МЧС добавили, что автобус перевозил вахтовых рабочих, съехал в кювет и перевернулся.