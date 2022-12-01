Спасти 300 человек: представленный к награде майор Евгений Кузнецов о перегруппировке под огнем

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Ежедневно российские военнослужащие в ходе специальной операции проявляют мужество и высочайший профессионализм. Так, грамотные действия майора Евгения Кузнецова помогли в сложных условиях сохранить жизни трем сотням человек. Офицера представили к государственной награде.

«Был сначала артиллерийский обстрел. После него дали команду на перегруппировку, чтобы мы заняли позицию, а соседние подразделения начали отражать огонь противника. Провели перегруппировку. Колонну возглавил я. Нас было 300 человек», - вспоминает заместитель командира бригады.

В итоге поставленная задача была успешно выполнена. Из трех сотен человек никто не получил ранения.

Сейчас Евгений Кузнецов рассказывает о службе вполне буднично. Свой поступок героизмом он не считает.

«С первых дней мы участвуем в этих мероприятиях. Сложным было перестроить свое сознание», - говорит офицер.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Российской Федерации представит к награде подполковника Евгения Артамонова за успешное освобождение одного из населенных пунктов от украинских националистов. Под его руководством батальонная тактическая группа в непростых условиях уничтожила два опорных пункта противника, боевую машину пехоты врага и более 15 боевиков.