Уничтожил 15 боевиков и БМП: подполковник Евгений Артамонов о том, как получил награду в СВО

Батальонной тактической группе под его руководством удалось освободить населенный пункт от боевиков.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министерство обороны Российской Федерации наградило подполковника Евгения Артамонова за успешное освобождение одного из населенных пунктов от украинских националистов. Под его руководством батальонная тактическая группа в непростых условиях уничтожила два опорных пункта противника, боевую машину пехоты врага и более 15 боевиков.

«Была поставлена задача освободить населенный пункт от неонацистов. Я в составе своей батальонной тактической группы выдвинулся к месту. На пути встретил сопротивление противника. Глубокая эшелонированная оборона была», - вспоминает офицер.

Евгений Артамонов отмечает, что награда не является его личной заслугой. По его словам, это - результат слаженной работы коллектива.

«Коллектив, когда сплотится, действует как одно единое целое», - говорит подполковник.

Ранее военнослужащий соединения ВДВ, кавалер трех орденов Мужества майор Денис Черняков рассказал о подвигах личного состава в ходе спецоперации. Он подчеркнул, что, несмотря на ведение боя в отрыве от основных сил, никто не чувствовал себя брошенным - все время была связь, а двигающаяся по земле на соединение подмога сообщала, сколько ей осталось километров. Это расстояние стабильно сокращалось, и это морально успокаивало.