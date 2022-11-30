Уничтожил 15 боевиков и БМП: подполковник Евгений Артамонов о том, как получил награду в СВО
Министерство обороны Российской Федерации наградило подполковника Евгения Артамонова за успешное освобождение одного из населенных пунктов от украинских националистов. Под его руководством батальонная тактическая группа в непростых условиях уничтожила два опорных пункта противника, боевую машину пехоты врага и более 15 боевиков.
«Была поставлена задача освободить населенный пункт от неонацистов. Я в составе своей батальонной тактической группы выдвинулся к месту. На пути встретил сопротивление противника. Глубокая эшелонированная оборона была», - вспоминает офицер.
Евгений Артамонов отмечает, что награда не является его личной заслугой. По его словам, это - результат слаженной работы коллектива.
«Коллектив, когда сплотится, действует как одно единое целое», - говорит подполковник.
Ранее военнослужащий соединения ВДВ, кавалер трех орденов Мужества майор Денис Черняков рассказал о подвигах личного состава в ходе спецоперации. Он подчеркнул, что, несмотря на ведение боя в отрыве от основных сил, никто не чувствовал себя брошенным - все время была связь, а двигающаяся по земле на соединение подмога сообщала, сколько ей осталось километров. Это расстояние стабильно сокращалось, и это морально успокаивало.