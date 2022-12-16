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Воины-универсалы: как проходит подготовка разведчиков в Белоруссии

Елена Сивонен
07:05 16.12.2022
Военнослужащие двух стран настолько сблизились, что уже понимают друг друга без лишних слов, действуя в составе единого подразделения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Машину разведки диверсанты условного противника подпускают, как можно ближе, и после подрыва фугаса открывают прицельный огонь. Бойцы тут же спешиваются. И хотя группу неприятеля, тщательно замаскированную в засаде, им не видно, по направлению стрельбы они мгновенно определяют их позиции. Организуя плотный ответный огонь, разведчики дают врагу бой.

«Есть такое понятие, как мышечная память. И, как правило, как показывает практика, непосредственно в боевых условиях, во время стресса, когда разум не работает, как раз таки включается мышечная память, все на автомате происходит. Поэтому очень важно, когда проходят такие учения», - объяснил разведчик с позывным «Морпех».

Подготовку на полигонах Белоруссии войсковые разведчики проходят всестороннюю, чтобы соответствовать критериям воинов-универсалов. Так их называют. Они часами находятся на огневом рубеже, стреляя из всех видов штатного оружия. Их обучают и снайперскому делу, и работе с «птичками», то есть дронами. Благодаря умелым действиям разведчиков, коптеры лихо маневрируют в небе. Ведут поиск цели, зависают над ней, а затем сбрасывают гранаты.

Тренировочный комплекс «Тропа разведчика», с препятствиями и заграждениями, которые наиболее часто встречаются в боевой обстановке. Здесь рвы, лазы, тоннели, кирпичные стены с проломами, полуразрушенные и высотные здания. Практически без всякой опоры, с прыжка, цепляясь за балки, сейчас обледеневшие, разведчики учатся скрытно и бесшумно проникать туда, куда другим не под силу.

«Мы сблизились сильно, как духовно, так и по боевому слаживанию. У нас очень крепкая коммуникация. Парни понимают друг друга без слов, одним кивком головы, одним взглядом. И в принципе происходит такой коннект, который позволяет синхронно и эффективно отрабатывать определенные упражнения», - признался разведчик с позывным «Малой».

Разведгруппа, как единое целое, работает командой. Прикрывая друг друга, бойцы действуют быстро и грамотно. Как это и положено. У них уже все получается здесь, на этой тропе боевого стресса, а значит и в реальной обстановке бойцы не растеряются и достойно выполнят все поставленные задачи.

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