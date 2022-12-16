В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Премьер Польши: почти 200 россиян включены в новый пакет санкций против РФ

Максим Крюков
03:28 16.12.2022
Матеуш Моравецкий подчеркнул, что речь идет о «верхушке», российской элите.
Премьер Польши: почти 200 россиян включены в новый пакет санкций против РФ
© Фото: Radek Pietruszka, Polska Agencja Prasowa, Global Look Press
Читайте нас на:

Около двухсот российских граждан были включены в девятый пакет санкций Европейского союза в отношении России. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге после саммита Евросоюза, который прошел в Брюсселе.

«Индивидуальные санкции охватили почти 200 человек», - приводит его слова ТАСС.

Польский премьер подчеркнул, что речь идет о «верхушке», российской элите. Он также заявил, что ограничительные меры в экономической сфере касаются продукции двойного значения, которая «охвачена усиленным контролем импорта».

«Расширен список продукции, экспорт которой в Россию запрещен. В основном, это гражданская продукция, которые РФ использует», - сказал Моравецкий, приведя в пример производство беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, был введен запрет на финансирование российского горнодобывающего сектора и расширен список услуг, которые запрещено оказывать России. Также политик заявил, что Евросоюзу приходится достигать компромисса уже любой ценой, поскольку по многим странам Западной Европы видно, что они устали от этого конфликта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявила, что в 2022 году Европейский союз направил Украине 19,7 миллиарда евро в качестве финансовой помощи, при этом, по ее словам, Евросоюз продолжит оказывать поддержку киевским властям, сколько понадобится. Также сообщается, что блок принял решение нарастить военную поддержку киевского режима, в частности по средствам ПВО и разминирования.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:16 Армия
Видео
Командующий РВСН: ракетный полк Ясненского соединения с «Авангардом» заступит на дежурство 17 декабря
21:01 В стране и мире
США заключат с Литвой контракт на поставку HIMARS на $495 млн
19:26 В стране и мире
В Москве водитель каршеринга выехал на остановку: погиб пешеход
19:59 В стране и мире
В Польше рассказали о причинах взрыва подарка из Украины в Главном управлении полиции
18:10 В стране и мире
Видео
Камеры сняли буйное поведение Саакашвили в медицинской палате
Популярное
Видео
Путин о Евросоюзе: как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?
Видео
Путин: мы в кабалу не собираемся, ресурсы в экономике есть
Видео
Крикалев: есть угроза, что экипаж «Союза» придется возвращать другим кораблем
Видео
Политолог объяснил, почему попытки Запада разжечь конфликт в Косово унижают Киев
Видео
Путин рассказал, что на следующее утро после прививки от гриппа уже занимался спортом
В Кремле заявили, что присоединение Чернигова и Одессы к России зависит от мнения граждан
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.