Премьер Польши: почти 200 россиян включены в новый пакет санкций против РФ

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Около двухсот российских граждан были включены в девятый пакет санкций Европейского союза в отношении России. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге после саммита Евросоюза, который прошел в Брюсселе.

«Индивидуальные санкции охватили почти 200 человек», - приводит его слова ТАСС.

Польский премьер подчеркнул, что речь идет о «верхушке», российской элите. Он также заявил, что ограничительные меры в экономической сфере касаются продукции двойного значения, которая «охвачена усиленным контролем импорта».

«Расширен список продукции, экспорт которой в Россию запрещен. В основном, это гражданская продукция, которые РФ использует», - сказал Моравецкий, приведя в пример производство беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, был введен запрет на финансирование российского горнодобывающего сектора и расширен список услуг, которые запрещено оказывать России. Также политик заявил, что Евросоюзу приходится достигать компромисса уже любой ценой, поскольку по многим странам Западной Европы видно, что они устали от этого конфликта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявила, что в 2022 году Европейский союз направил Украине 19,7 миллиарда евро в качестве финансовой помощи, при этом, по ее словам, Евросоюз продолжит оказывать поддержку киевским властям, сколько понадобится. Также сообщается, что блок принял решение нарастить военную поддержку киевского режима, в частности по средствам ПВО и разминирования.