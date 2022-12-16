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Танкисты из подразделения «Железные» рассказали о своих буднях в зоне СВО

Владислав Кустов
02:55 16.12.2022
В зоне спецоперации танкисты решают самые непростые задачи, прикрывают пехоту, обеспечивая ее продвижение вперед, и обезвреживают вражескую бронетехнику.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Прорвать оборону противника и отвлечь на себя его контратаку, чтобы дать возможность подразделениям уничтожить врага. В зоне специальной военной операции танкисты проявляют свои профессиональные навыки по поражению целей. Действуют танкисты в связке с пехотой. Впереди штурмовики столкнулись с укрепленной позицией, которую не пройти. Решать эту задачу будут танкисты.

В одном из зданий на крыше работает вражеский крупнокалиберный пулемет. По врагу летит выстрел из РПГ. Из соседней многоэтажки пехота поддерживает экипаж бронемашины.

«Вот это маленький дрон, он может делать чудеса», - пояснил командир разведгруппы.

Эта техника - посредник между пехотой и танками. Глаза современного разведчика. Позволяет без лишнего риска найти врага и скорректировать огонь. Штурмовики с танкистами находятся на прямой связи. В лесу неподалеку почти не смолкает лязг гусениц. Одна из машин возвращается с боевой.

«Как видите, одного элемента не хватает. Было прямое попадание, как раз из РПГ, но защита отработала. Иногда снаряд может по касательной пройти», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Змей».

Самые благоприятные условия для обслуживания танка во время тумана. Видимость для беспилотников значительно снижена и противник их не запускает. Вот бойцы во время коротких промежутков между выездами и обслуживают свои машины.

Танкист с позывным «Марс» про родную «однушку» в Самаре и не вспоминает. Много месяцев приходится жить в танке, а на боевых дежурствах по-другому никак. Ранним утром приходит команда выступить на огневую позицию. Хватает пяти выстрелов, шестой - контрольный. Цель поражена, но противник засек и пытается достать танкистов из ПТУР или РПГ. Промах - точно в дерево.

«Вражеский танк выехал, начал работать по зданию. Сбили гусеницу. Все, танк уже обездвижен. Толку от него мало. Ну и следующий выстрел пошел под башню, чтобы обезвредить», - объяснил «Марс».

На стволе этого танка недаром написано имя «Железный». Так еще в Мариуполе подразделение, в котором «Марс» служит, прозвал противник за упорство.

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