Конвейерный режим: как рембат невероятно быстро восстанавливает технику в ходе СВО

Специалисты рембата, ежедневно работая над сложными задачами в ходе спецоперации, развивают свои мастерство и скорость.

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С начала спецоперации оперативную помощь нашей технике, пострадавшей в бою с националистами, обеспечивает ремонтный батальон. Этой бесспорно важной для фронта работой занимаются настоящие мастера своего дела. Неисправности в работе боевых машин они уже научились определять на слух. Одна из БМП-3 попала под массированную атаку украинских боевиков. Броня выдержала, а ходовая часть вывезла экипаж из-под обстрела, но силовая установка пострадала.

«В двигателе произошло разрушение. Будем проводить замену. Сейчас с этого двигателя снимем навесное оборудование, переставим на новый двигатель. Соберем и будем устанавливать», - рассказал представитель танкового завода-изготовителя Андрей.

Ходовые и боевые механизмы должны работать как часы. К мотору, системе его охлаждения и трансмиссии - самое пристальное внимание. После поломки в первую очередь проверяют ремонтопригодность именно этих агрегатов. Если их невозможно оперативно восстановить, то механики просто заменяют деталь целиком.

Перед началом ремонта техники проводят дефектовку. Это своеобразная постановка диагноза: что следует заменить. Тут же записывают все повреждения на корпус. Здесь необходимо заменить проводку, проверить воздушные трубки и перебрать двигатель.

На каждую процедуру - отдельно отведенное время. Так, чтобы снять коробку передач, починить ее, установить обратно бригаде механиков в начале спецоперации требовалось двое суток. Теперь успевают все сделать за день.

Двигатель заменяется достаточно быстро. Восстановление брони и бортовой электроники длится дольше. На косметические нюансы в пункте сбора и ремонта поврежденной техники даже не обращают внимания.

«Уже опыта люди набрались. Такие незначительные поломки даже за проблемные не считаем. Экипаж залез, два-три человека. Быстренько радиаторы скинули - новые поставили. Машина дальше убывает для выполнения боевых задач», - описал военнослужащий ВС РФ Дмитрий.

В пункте сбора техники выкопаны капониры. Они прикрывают боевые машины и ремонтные бригады при угрозе атаки противника с воздуха.

Ремонтный батальон работает в прифронтовой зоне. Это военная необходимость, ведь доставить сюда поврежденную технику, восстановить ее и вернуть обратно нужно как можно быстрее. В связке с механиками трудятся представители танковых заводов- изготовителей. Они корректируют работу отдельных узлов и предлагают нестандартные конструкторские решения.

«Мы специалисты. Помогаем им, а они нам. Разобрать машину, подготовить машину к ремонту, также - в самом ремонте. Надо же обкатывать машину», - объяснил представитель танкового завода-изготовителя Андрей.

Есть и фатальные повреждения. Например, сквозные пробоины в корпусе. Это «не лечится». В таком случае техника идет под списание. А целые запчасти используют в как донорские для других машин.

Ремонтный батальон наших Вооруженных сил работает с конвейерной скоростью. Ежедневно на фронт возвращаются десятки единиц отремонтированной бронетехники, которые продолжают вести боевые действия в зоне специальной военной операции.