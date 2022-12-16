Новогодняя магия балета: как «Щелкунчик» остается популярным в народе спустя 130 лет

Сто тридцать лет назад на сцене Мариинского театра состоялась премьера балета «Щелкунчик». С тех пор он получил множество вариаций и интерпретаций по всему миру.

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Великая музыка Чайковского и история игрушки, умеющей колоть орехи и побеждать зло. А все это вкупе вот уже более века - непременный символ Рождества и Нового года. Сто тридцать лет назад на сцене Мариинского театра состоялась премьера балета «Щелкунчик». С тех пор он получил множество вариаций и интерпретаций по всему миру. А попасть на знаменитый спектакль в Большом театре - это уже традиционный предновогодний квест и притча во языцех. Но не менее яркие постановки - и в других российских театрах.

По ту сторону «Щелкунчика» в полумраке закулисья исторической сцены Мариинского театра - своя, особая магия балета. Дроссельмейеру чуть ли не на бегу подшивают костюм. Зато никуда не торопится принц - ему ко второму акту. И тут же прямо в коридоре артистам поправляют грим.

Оказаться в «Мариинке», да еще на «Щелкунчике» - и не сделать селфи - не каждый устоит. Словно путешествие в волшебное царство Конфитюренбург - это что-то для избранных.

Вот и предновогодний «Щелкунчик» в Большом театре неизменно начинается с гигантских очередей в кассы. Словно войско мышиного короля отовсюду в эти дни появляются мошенники и перекупщики, чтобы нажиться на желающих увидеть легендарный балет-феерию. Спектакль в постановке Юрия Григоровича не сходит со сцены Большого вот уже почти 60 лет.

«Едва ли сегодня найдется подобная постановка, где изначально щелкунчик не в форме куклы, а именно танцующая кукла», - сказал народный артист России, художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

Для многих российских звезд балета главная новогодняя музыкальная сказка стала своеобразным пропуском в профессию.

«Еще будучи детьми начинаем участвовать в спектаклях в разных ролях, в детских партиях. И когда становимся взрослыми, уже многие из нас становятся премьерами и примами, и мы танцуем ведущие партии», - поделилась прима-балерина Большого театра Евгения Образцова.

Пожалуй, самый известный Щелкунчик в стране - Николай Цискаридзе. Он блестяще исполнял эту роль целых 18 сезонов. Балет Чайковского в нем отзывается до сих пор.

«Заходишь в зимний период в самолет, и играет музыка. Я говорю, выключите музыку. Я знаю, на какой такт я начинал одеваться, греться, снимал теплые вещи и полз. Ты как собака Павлова, реагируешь на такты. И потом начинает крутить живот на определенном такте. Потому что я волновался. Не хочется повторения», - заявил ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

Бессчетное количество постановок по всему миру. И вот очередное новое прочтение «Щелкунчика» в музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко. На сцене - огромная книга. Сами герои перелистывают тяжелые «страницы» декораций, перемещаясь по сюжету. И в таком переплете абсолютно новая хореография. Так, в знаменитом танце игрушек даже нашлось место для элементов хип-хопа.

«Совсем другая хореография. Но в этом плюс, что есть некая свобода, нет четких поз, и хореограф давал полную свободу действия», - отметила прима-балерина, исполнительница партии Мари музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Наталья Сомова.

В тот вечер ровно 130 лет назад у Петра Ильича Чайковского в Императорском Мариинском театре было сразу две премьеры. Опера «Иоланта» и «Щелкунчик». Все билеты проданы. Ажиотаж. Правда, понравилось далеко не всем.

«"Щелкунчик" разочаровал критиков. Были отзывы, что эта музыка какая-то легкая, неполноценная для такого композитора. И Петр своему брату писал: 4 дня пресса бомбит, но я уверен, что все правильно», - рассказал директор музея-заповедника П.И. Чайковского Игорь Корнилов.

«У Петра Ильича были непростые личные переживания при работе над этим балетом. Но под конец жизни было меньше критиканов. Вначале все было сложно: критика, жесточайшие вещи писали», - сказал потомок П.И. Чайковского Деним фон Мекк.

И вряд ли кто тогда мог представить, что этот детский спектакль покорит весь мир. А сам Щелкунчик станет, пожалуй, самой узнаваемой игрушкой.

Пожалуй, ни одна классическая постановка «Щелкунчика» не обходится без знаменитой куклы, которую по ходу спектакля теряют, рвут на части, с ней же танцуют. Это один из самых первых образов Щелкунчика. С бородой и колпаком, а не тот образ, к которому многие привыкли с ужасными зубами и гусарским кивером на голове.

Отойти от привычных образов когда-то рискнул и художник Михаил Шемякин. Его знаменитая фантасмагория - попытка по-другому прочесть самого Чайковского. В одной и той же сцене кто-то видит романтический вальс снежинок, а он разглядел настоящую трагедию.

«На полях партитуры рукой Чайковского написано. Нападение снежной бури, и попытка умертвить Машеньку и Щелкунчика. Никакие там радости и веселья в этом колоссальном музыкальном отрывке не существуют», - заявил российский скульптор и художник Михаил Шемякин.

В этом, может, и есть необъяснимая магия балета. «Щелкунчик» - он такой разный, противоречивый, но в любом финале неизменно грустно всем. Грустно, что эта сказка заканчивается.

Ранее «Звезда» рассказала, почему в Европе хотят перекроить «Щелкунчика». По всему миру балетные труппы решили перекроить содержание постановки под требования, диктуемые политкорректностью. Например, теперь в театрах Шотландии нельзя будет увидеть «Щелкунчика» таким, каким он был задуман изначально.