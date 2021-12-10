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Балет пал жертвой: почему в Европе хотят перекроить «Щелкунчика»

Мария Герман
Елизавета Потейчук
19:41 10.12.2021
В России постановка остается одной из самых востребованных в новогодние праздники, за которую люди готовы стоять в очередях часами.
Балет пал жертвой: почему в Европе хотят перекроить «Щелкунчика»
© Фото: Илья Наймушин РИА Новости
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Для легендарного российского балета «Щелкунчик» началась суровая реальность заграничного турне. По всему миру балетные труппы решили перекроить содержание постановки под требования, диктуемые политкорректностью. Например, теперь в театрах Шотландии нельзя будет увидеть «Щелкунчика» таким, каким он был задуман изначально.

Постановщики, в первую очередь, из арабского и китайского танцев исключили так называемые «карикатурные элементы», избавившись от пуантов и конических шляп. Но при этом во времена самих Чайковского и Петипа китайские дамы так и ходили, им бинтовали ноги с пяти лет. Чтобы создать более аутентичный фан-танец, театр специально пригласил хореографа Анни Ау.

Роль волшебника Дроссельмейера в постановке теперь попеременно будут играть женщина и мужчина. Обновленный балет показали зрителям в Эдинбурге. Попытки распознать в классической постановке несоответствия ведут вникуда.

«Если следовать этой идиотской логике, то нужно удалить или переписать оперу “Аида”. И Тютчева, это вся юго-восточная Азия. Давайте отменим. Это все смешно, даже не грустно. А если дотянулись до каких важных вещей, монументы, названия культурных центров. Сначала падет жертвой балет, потом опера. Это все смешно, но однажды закончится», - говорит балетный критик Лейла Гучмазова.

Американский театр Tulsa Ballet ввел в «Щелкунчика» элементы восточных единоборств, а театр в Бостоне привнес па-де-де, в основу которого лег традиционный китайский танец с лентами. А вот в Германии к изменению содержания классики подошли кардинальнее всего.

Государственный балет Берлина попросту убрал из репертуара главную рождественскую постановку, хотя в 2013 потратил на нее 1,5 миллиона евро.

Легендарного «Щелкунчика» решили заменить сказкой про заколдованного принца «Дон Кихот». А постановку Мариуса Петипа 1892 года, которую в деталях воссоздали хореографы Юрий Бурлака и Василий Медведев, отправят на доработку, чтобы, в частности, не допустить «блэкфейсинга» - нанесения грима для имитации темной кожи.

«Щелкунчик» Чайковского - это роскошные наряды, пластика артистов и прекрасная музыка. В преддверии рождественских и новогодних праздников постановка считается одной из самых востребованных и посещаемых. В нашей стране отношение публики к балету остается неизменным - билеты на «Щелкунчика» разлетаются в считанные дни. В Большом театре выстраиваются гигантские очереди.

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