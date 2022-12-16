В ООН осудили покушение на главу Русского дома в ЦАР

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В ООН осудили покушение на главу Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. На соответствующий вопрос журналистов ответил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Очевидно, что мы осуждаем подобные атаки», — цитирует его RT.

При этом Дюжаррик отметил, что на данный момент в ООН обращений о содействии в расследовании инцидента не поступало. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.

Покушение на главу Русского дома в ЦАР произошло в пятницу, 16 декабря. Он получил посылку со взрывчаткой, которая сдетонировала в его кабинете. По данным полиции Банги, к конверту со взрывным устройством прилагалась записка «от всех французов» с призывом русским убираться из Африки.

После покушения российский посол в ЦАР Владислав Ильин сообщил, что Сытый находится в больнице. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.