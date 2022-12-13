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Юрист рассказал о «новогоднем» мошенничестве

Анна Касаткина
08:23 13.12.2022
Специалист посоветовал при покупке подарков тщательно проверять сайты продавцов.
Юрист рассказал о «новогоднем» мошенничестве
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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В преддверии Нового года в России участились случаи мошенничества при покупке подарков. Об этом в беседе с RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, при попытке купить подарок на маркетплейсе можно попасть на мошеннический сайт, также стало больше случаев обмана при реализации домашних животных, дорогой бытовой техники, часов и санкционного алкоголя.

«Нужно быть особенно внимательным, тщательно перепроверять сайты продавцов, кроме того, иметь в виду, что продавец, предложивший продолжить общение в любом из мессенджеров, на 99 процентов мошенник», — подчеркнул Соловьев.

Ранее эксперт по веб-безопасности рассказал, как мошенники могут воспользоваться тем, что многие интернет-магазины перед праздниками напоминают покупателям о себе с помощью рассылок с выгодными предложениями.

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