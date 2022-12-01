«Задачи ставим - штурмовые»: инструктор рассказал, как учат отправляющихся в зону СВО мотострелков

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При выполнении боевых задач от военнослужащих, которые направятся в зону специальной военной операции, ждут целеустремленности и понимания, к чему они идут. Об этом рассказал инструктор с позывным «Ярый».

Направляющиеся в зону СВО, в том числе, проходят боевую подготовку в мотострелковых подразделениях Центрального военного округа (ЦВО). Военнослужащие тренируют элементы тактической стрельбы со сменой ведущего и огневым прикрытием в движении.

«Задачи ставим — штурмовые. Захваты, уклоны. Наши требования: главное, чтобы они были целеустремленными, чтобы они понимали, к чему идут и как идут. Сам в боевых действиях участвовал, все, чему я там научился, преподаю... Рассказываю и подсказываю. Ребята работают, стараются, хотят», — пояснил он.

Занятия на полигоне проходят совместно с экипажами боевых машин пехоты (БМП) для отработки взаимодействия при наступлении. БМП доставляет стрелков в заданный квадрат, личный состав десантируется на ходу и разворачивает боевой порядок для продвижения в глубь обороны противника под прикрытием боевой машины.

Кроме того, военнослужащие отрабатывают стрельбу по поясным и ростовым мишеням с места на дистанции до 200 метров.

Как пояснили в Минобороны России, это один из финальных этапов слаживания боевых подразделений. Все прибывшие военнослужащие раньше прошли одиночную огневую, медицинскую и тактическую подготовку, а также слаживание в составе экипажей БМП и танков.

Ранее МО РФ показало кадры тренировок мобилизованных для отработки боевого слаживания отделений с танками в Мурманской области. Тренировки проводятся на полигонах Северного флота под чутким руководством старших товарищей с большим опытом.