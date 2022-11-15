Под прикрытием брони: кадры боевой подготовки мобилизованных мотострелков ЦВО

Бойцы на практике отрабатывают слаженность при ведении боевых действий в составе отделения и взвода.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Мотострелковые подразделения Центрального военного округа (ЦВО), укомплектованные мобилизованными гражданами, проходят боевую подготовку в тыловой зоне проведения специальной военной операции. В ходе боевого слаживания бойцы на практике отрабатывают слаженность при ведении боевых действий в составе отделения и взвода. За их действиями внимательно следят инструкторы.

«У нас опытные инструкторы. Мы пытаемся научить мобилизованных всему, чтобы в реальных боевых условиях им это пригодилось и помогло сохранить свои жизни», - рассказал инструктор с позывным «Рассвет».

Боевая машина пехоты (БМП) совершает прорыв к атакуемому участку, личный состав отделения осуществляет десантирование на ходу и разворачивает боевой порядок для продвижения вглубь обороны противника под прикрытием брони. Стрелки мотострелкового подразделения открывают огонь по поясным и ростовым мишеням на дистанции до 200 метров. Это один из финальных этапов слаживания боевых подразделений. До этого мобилизованные граждане прошли одиночную огневую, медицинскую и тактическую подготовку, а также слаживание в составе экипажей БМП.

Накануне Минобороны РФ показало кадры с одного из полигонов в Крыму, где мобилизованные военнослужащие проходят специализированную полосу препятствий, над которой работали специалисты психологической службы. С целью создания максимально реалистичной обстановки на полосе препятствий активно применяются дымовые шашки, ведется стрельба холостыми боеприпасами, организовано аудио сопровождение со звуками работы бронированной техники, разрывов снарядов, криками.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов