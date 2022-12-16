Туристы iFly сообщили, что не получили разъяснений на горячей линии и пришли в офис компании

Позднее один из пострадавших пассажиров рассказал, что представители iFly поехали на совещание с Росавиацией, где покажут им свои предложения по полетам в Египет через Сирию.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Christophe Gateau, dpa, GlobalLookPress

Туристы iFly, которые уже почти двое суток ожидают своих рейсов в Египет, отправились в офис авиакомпании для получения разъяснений по задержке вылета. Об этом они сами рассказали корреспонденту «Звезды».

Напомним, что со вчерашнего дня авиакомпании пришлось отменить или перенести все свои рейсы в Египет. Трудности возникли из-за новых требований к авиастраховке - российские самолеты с двойной регистрацией перестали пускать в воздушное пространство Иордании. Из-за этого возникли проблемы с перелетами из России в Египет и обратно.

Судя по видео, которые имеются в распоряжении «Звезды», в один из офисов на Проспекте Вернадского пришла группа из более чем пяти человек, которые так и не смогли улететь в Египет. Они сообщили, что помещение оказалось закрыто. Затем один из туристов рассказал, что попытался связаться с арендодателем офиса.

Через некоторое время этот же турист сообщил, что представители iFly поехали на совещание с Росавиацией, где покажут им свои предложения по полетам в Египет через Сирию. Как рассказал мужчина телеканалу «Звезда», в iFly ему сообщили, что окончательное решение по полетам будет принято к 20:00 по Мск. Эту же информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе компании.

Также авиаперевозчик пообещал прислать своего представителя в аэропорт Внуково для беседы с ожидающими туристами.

В официальном комментарии компании Tez Tour, по заказу которой iFly выполняла регулярные рейсы в Египет, отмечается, что компания немедленно уведомила Федеральное Агентство Воздушного Транспорта (ФАВТ) и начала проработку альтернативных маршрутов следования.

«С учетом введенных ранее ограничений в отношении РФ со стороны ряда государств, был найден единственно возможный маршрут, включающий пролет в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики. От авиационных властей всех стран по маршруту следования а/к I Fly были получены необходимые разрешения. 16 декабря к 12:30 по московскому времени а/к I Fly не получила официальный запрос с требованиями ФАВТ, удовлетворение которых необходимо для выполнения рейсов по предложенному альтернативному маршруту. Тем не менее, согласно информационному сообщению, опубликованному на сайте ФАВТ, специалисты авиакомпании завершили работу по оценке факторов риска на основании рекомендаций, содержащихся в документах ИКАО № 9554 и № 10084, и подготовили соответствующий отчет для предоставления в ФАВТ. Анализ показал, что выбранный маршрут, включающий пролет в воздушном пространстве Сирии протяженностью 240 км и длительностью около 17 минут, соответствует установленным международным нормам авиационной безопасности и может быть использован для безопасного выполнения регулярных рейсов в Египет», - отмечается в комментарии.

Также компания принесла свои извинения туристам за доставленные неудобства, связанные с задержкой рейсов.