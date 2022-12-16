ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

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Центральный банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В регуляторе отметили, что текущие темпы прироста цен являются умеренными, потребительский спрос остается сдержанным, а инфляционные ожидания существенно не изменились, оставшись на повышенном уровне.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», - отметили в регуляторе.

По прогнозу ЦБ, в следующем году с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0-7,0%. В 2024-м она должна вернуться к 4%.

Напомним, Банк России в конце ноября зафиксировал ключевую ставку в 7,5% годовых. При этом с марта 2022 года ключевая ставка стабильно уменьшалась.