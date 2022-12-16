Актер Дмитрий Певцов выступил на концерте в честь 105-летия МосВОКУ

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Народный артист России Дмитрий Певцов выступил на праздничном концерте, посвященном 105-летию Московского высшего общевойскового командного училища.

Актер, певец и депутат Госдумы поздравил с праздником выпускников и преподавателей МосВОКУ. В зале также присутствовали семьи погибших в Донбассе офицеров.

День своего основания учебное заведение отметило накануне, 15 декабря. Сто пять лет назад училище открылось как 1-я Московская революционная пулеметная школа. Один из старейших военных вузов страны, чей вклад в ее обороноспособность трудно переоценить. Именно парадная коробка этого училища уже много десятков лет неизменно замыкает Парад Победы 9 Мая.

За прошедшие с момента основания годы состоялось 145 выпусков, подготовлено более 50 тысяч высококвалифицированных офицеров. В стенах училища получили военную закалку пять маршалов, более 600 генералов, более 100 Героев Советского Союза и России.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов