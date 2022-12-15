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105 лет МосВОКУ: как в училище готовят офицеров для Сухопутных войск

Андрей Аркадьев
Контантин Исаев
10:45 15.12.2022
Сегодня исполняется 105 лет Московскому высшему общевойсковому командному училищу. Здесь готовят офицеров для Сухопутных войск, в основном для мотострелковых частей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Если не знать, кто проводит тренировку по зачистке здания, приходит мысль, что идет подготовка одного из спецподразделений. Все действия четкие, быстрые и слаженные. На самом деле это очередное занятие курсантов Московского высшего общевойскового командного училища.

МосВОКУ - главный поставщик офицеров для Сухопутных войск. В основе, конечно, мотострелковые части. Но уровень подготовки здесь такой, что при прохождении дополнительных курсов через несколько месяцев выпускники училища могут командовать и танкистами, и десантниками, и саперами.

Обязательная работа с картами уже давно проходит на интерактивных модулях, где курсанты должны принимать решения в постоянно меняющейся боевой обстановке. И конечно, в училище сразу несколько классов с динамическими тренажерами, позволяющими вчерашним школьникам быстро освоить технику.

За плечами преподавателей МосВОКУ - операция в Сирии и нынешняя спецоперация на Украине. Реальные конфликты, бесценный опыт ведения боевых действий, которым теперь они делятся с курсантами.

Сто пять лет назад училище открылось как 1-я Московская революционная пулеметная школа. Один из старейших военных вузов страны, чей вклад в ее обороноспособность трудно переоценить. Только один факт: именно парадная коробка этого училища уже много десятков лет неизменно замыкает Парад Победы 9 Мая.

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