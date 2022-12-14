В России почта будет доставлять пенсию на дом с 3 января 2023 года

Об этом на видеоконференции Владимира Путина с членами правительства РФ сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

С 3 января 2023 года доставка пенсии на дом продолжится в штатном режиме. Об этом на видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Что касается доставки пенсии на дом, то она осуществляется в традиционные числа, с 3-го по 25-е число каждого месяца. С 3 января почтовые отделения будут доставлять уже средства в привычном режиме», - заявил он.

Кроме этого, в случае, если перевод денежных средств на банковскую карту пенсионера будет приходиться на выходной или праздничный день, выплаты придут раньше установленной даты. В том числе январская пенсия будет приходить в конце декабря тем, у кого получение средств запланировано на нерабочий день месяца.

В ходе данной видеоконференции также были затронуты вопросы здравоохранения. Президент обратил внимание, что на сегодняшний день наблюдается стремительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. О мерах, принятых в условиях усложнившейся эпидемиологической ситуации, Владимиру Путину рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.