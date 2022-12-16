Эксперт объяснил, почему США и ЕС вводят санкции по частям

Западным странам важно поддерживать ощущение, что они все время борются с Россией, считает эксперт.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Nicolas Landemard, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Страны Запада, вводя санкции по частям, создают видимость постоянной борьбы с Россией и сберегают собственную экономику от коллапса. Таким мнением в беседе со «Звездой» поделился ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Алексей Кузьмин.

«Развлечение по «отрубанию хвоста по кускам», ничего радикально нового здесь нету... Можно было бы ввести какие-нибудь сверхжесткие эмбарго против нас, со страшной силой ударить по самим себе. Они же вынуждены отмерять так, чтобы это не опрокинуло их собственную экономику», — сказал он.

Кузьмин добавил, что западным странам также важно «поддерживать ощущение, что они все время с нами борются».

Ранее страны-участницы Евросоюза согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Днем ранее о расширении ограничительных мер против РФ объявили США.