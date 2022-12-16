Установить мины, обезвредить растяжки: военнослужащие на Сахалине прошли курс по инженерной подготовке

Тренировки проходят каждый день в интенсивном режиме и с учетом проведения специальной военной операции на Украине.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ публикует кадры тренировки военнослужащих Восточного военного округа на Сахалине. На занятиях бойцы отрабатывают навыки по установке и обезвреживанию растяжек, мин-ловушек.

Тренировки проходят каждый день в интенсивном режиме и с учетом специальной военной операции на Украине. Они проводятся под руководством опытных инструкторов, перед отправкой в зону СВО военнослужащие оттачивают навыки до автоматизма. На занятиях уделяется внимание основам создания минных полей, инженерных заграждений.

Ранее мы показали кадры работы САУ «Гвоздика» в зоне СВО. Расчеты самоходок уничтожают укрепления, бронетехнику, а также скопления живой силы противника. Разведка, корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялся расчетами беспилотников.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов