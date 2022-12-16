112: в Улан-Удэ разбился вертолет

По предварительным данным, все находящиеся на борту люди погибли.

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В Улан-Удэ при посадке разбился самолет Ми-8, три находящихся на борту человека, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Бурятия рассказали, что информация о возгорании самолета Ми-8 при посадке в аэропорту Байкал Улан-Удэ поступила в 15.50 (10.50 мск).

«Силы и средства пожарно-спасательного гарнизона привлечены по 2-му рангу пожара. Информация уточняется», - говорится в сообщении.

Ранее в Тверской области при падении разбился частный вертолет.