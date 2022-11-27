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Два человека погибли при падении вертолета под Тверью

Анна Касаткина
23:26 27.11.2022
Воздушное судно совершило аварийную посадку в поле у поселка Вязовец.
Два человека погибли при падении вертолета под Тверью
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Тверской области разбился частный вертолет, погибли два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

Воздушное судно совершило аварийную посадку в поле у поселка Вязовец. На борту находились пилот и пассажир, оба погибли, сообщили в ЕДДС.

ГУ МЧС России по Тверской области сообщает о пострадавших в результате происшествия. Указывается, что сообщение о жесткой посадке вертолета поступило в единую дежурную службу в 22.30. На месте работают 22 человека и шесть единиц техники, от МЧС — девять человек и три единицы техники.

Ранее вблизи костромского аэропорта Сокеркино потерпел крушение вертолет. В результате пострадали четыре человека.

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