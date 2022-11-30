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В новогоднюю неделю в Москве будут бесплатно работать уличные парковки

Сергей Лебедев
10:22 30.11.2022
Парковки со шлагбаумами продолжат работу в обычном режиме по действующим тарифам.
В новогоднюю неделю в Москве будут бесплатно работать уличные парковки
© Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
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В Москве сделают бесплатной парковку на улицах с 1 по 7 января. Об этом сообщили в столичной мэрии. При этом парковки со шлагбаумами продолжат работу в обычном режиме по действующим тарифам.

«В новогодние праздники все уличные парковки, включая парковки с тарифами 380 и 450 рублей за час, будут бесплатными. Это не повлияет на загруженность улиц и парковок, потому что традиционно в это время на дороги выезжает меньше машин», - рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что 8 января вступят в силу воскресные правила. Оплата потребуется только на тех участках, где действуют тарифы 380 и 450 рублей за час.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, каким образом жители столицы будут встречать Новый год. В этот раз воздержатся от проведения фейерверков и больших уличных концертов.

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