В новогоднюю неделю в Москве будут бесплатно работать уличные парковки

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В Москве сделают бесплатной парковку на улицах с 1 по 7 января. Об этом сообщили в столичной мэрии. При этом парковки со шлагбаумами продолжат работу в обычном режиме по действующим тарифам.

«В новогодние праздники все уличные парковки, включая парковки с тарифами 380 и 450 рублей за час, будут бесплатными. Это не повлияет на загруженность улиц и парковок, потому что традиционно в это время на дороги выезжает меньше машин», - рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что 8 января вступят в силу воскресные правила. Оплата потребуется только на тех участках, где действуют тарифы 380 и 450 рублей за час.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, каким образом жители столицы будут встречать Новый год. В этот раз воздержатся от проведения фейерверков и больших уличных концертов.